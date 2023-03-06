«شعبة المواد الغذائية»: أسعار البيض مستقرة بسبب زيادة المعروض

تشهد أسعار البيض استقرارا في الأسواق، ومن المتوقع حدوث انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بحسب ما ذكر حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، نتيجة زيادة المعروض.

أسعار البيض في المزرعة اليوم

وقال «المنوفي»، لـ «الوطن»، إن أسعار البيض الأحمر في أرض المزرعة تسجل 97 جنيهًا للكرتونة، وسعر البيض الأبيض 90 جنيهًا.

استقرار أسعار البيض وتوقعات بانخفاضه

وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار البيض تشهد حاليا استقرارا نتيجة زيادة المعروض وعدم الإقبال على الشراء، ومن المتوقع تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن أسعار الدواجن البيضاء تراجعت لتصبح بـ 71 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الأنواع الأخرى، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة، وفق «المنوفي».