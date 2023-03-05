رئيس شعبة المواد الغذائية: استقرار في أسعار الجبن والسبب زيادة المعروض

تشهد أسعار الجبن في السوق المصرية، استقرارا في الفترة الحالية، نتيجة زيادة ووفرة المعروض، بحسب ما ذكر حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية.

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية في تصريحات لـ «الوطن»، إن تتراوح أسعار الجبن البيضاء بين 70 و88 جنيهًا، والجبنة البيضاء القديمة بين 80 و98 جنيهًا.

أسعار الجبن

وتتراوح أسعار الجبنة الرومي بين 140 و180 جنيهًا، وبالنسبة للجبنة القريش يتراوح سعرها من 40 إلى 60 جنيهًا.

استقرار أسعار الجبن في السوق المصرية

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة أن تشهد أسعار الجبن في الفترة الحالية استقرارا في السوق المصرية، ويعود ذلك بسبب زيادة المعروض من الجبن بالأسواق.

توقعات باستمرار استقرار أسعار الجبن

وتابع المنوفي أن من المتوقع الاستمرار في استقرار أسعار الجبن خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أكثر الجبن مبيعا هي البيضاء والرومي والقريش.