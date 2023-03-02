«شعبة المواد الغذائية» تعلن قوائم أسعار المشروبات الساخنة في المحلات

أعلنت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس، عن أسعار السلع من المشروبات الساخنة في المحلات والسوبر ماركت للمستهلك، وذلك منعًا لاستغلال بعض التجار برفع أسعار تلك السلع على المواطنين.

استقرار الأسعار في السوق المحلية الفترة المقبلة

من جانبه توقع حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية ورئيس الشعبة في غرفة الإسكندرية التجارية، استقرار الأسعار في السوق المحلية الفترة المقبلة، خاصة مع ضخ المزيد من شحنات الدواجن المستوردة، والأرز المستورد، بالإضافة إلى العديد من السلع الاستراتيجية الأخرى.

الامتناع عن شراء السلع من التجار المخالفين

وأضاف «المنوفي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن دور المواطن مطلوب ولابد أن يتعامل بإيجابية من خلال الامتناع عن شراء السلع من التجار المخالفين للأسعار الرسمية، مشيرا إلى إلى دور معارض «أهلا رمضان» في توفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة عن أسعار الأسواق المحلية.

أسعار البن والشاي والأعشاب

وتستعرض «الوطن»، الجداول التالية، تفاصيل أسعار السلع، منها البن، والشاي، والأعشاب، وفقًا لشعبة المواد الغذائية، منعًا لاستغلال بعض التجار، وهي كالتالي:

تراوحت أسعار البن، بين 298 - 489 للكيلو، فيما تتراوح أسعار الشاي ما بين 19 - 75 جنيها بالنسبة للعبوات الباكت، بينما يتراوح ما بين 11- 80 جنيها بالنسبة للعبوات بالجرام.

فيما جاءت أسعار الأعشاب، لتسجل 18.5 جنيه للعبوات الباكت.