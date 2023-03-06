موعد إعلان نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2023.. تعرف على شروط التقديم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2023، تزامنا مع إعلان فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1444هجرية، لافتة إلى بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اعتبارا من الغد، وحتى الإثنين الموافق 20 مارس الجاري.

موعد نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2023

وأشارت التضامن الاجتماعي في بيان لها، إلى أن موعد نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2023، سيكون من خلال إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة، خلال النصف الأول من شهر إبريل المقبل، وبحضور ممثلين عن كل محافظة، مؤكدة أن النتائج النهائية للقرعة «أصلي- احتياطي بنسبة 30%»، على أن تتاح نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2023، على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج، وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية 2023

وأكدت التضامن الاجتماعي أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، تتمثل فيما يلى:

- لا يقل سن الرجال عن 25 عامًا.

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

- أن يكون مسددا للاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م.

- يشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا.

- لم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية.

- يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 30/4/2023 م الموافق 10 شوال 1444هجرية.

- وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.