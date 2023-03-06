بدء تشغيل مطحن «ناصر» في كوم أمبو بعد تطويره بتكلفة 5.5 مليون جنيه

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بدء تشغيل مطحن ناصر بمدينة كوم أمبو بعد انتهاء مشروع تطويره ورفع كفائته بتكلفة 5.5 مليون جنيه على مدار 6 أشهر، حيث تصل قدرته لطحن القمح 170 طنا يومياً لتوزيع الدقيق الفاخر على المخابز البلدية والمستودعات بمراكز كوم أمبو ونصر النوبة ودراو.

موسم حصاد القمح

يأتي ذلك، استعداداً لموسم جنى محصول القمح الجديد 2023، والذي تبدأ بشائره مبكراً فى أسوان كأول محافظة يتم الحصاد والتخزين فيها، نظراً لطبيعة الطقس الحار بها.

وقال المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأسوان، إنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم الإسراع فى أعمال رفع كفاءة مطحن ناصر بكوم أمبو، والذى يتبع شركة مطاحن مصر العليا وهى إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين .

تشكيل لجان الاستلام

وتابع «أبو القاسم»، بأن اللجان المشكلة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة تستعد لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، وتحفيزهم وتشجيعهم، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد أردب القمح إلى 1250 جنيهاً، حيث تسعى لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد على مستوى المحافظة.