«الزراعة»: 1250 جنيها سعر إردب القمح ليس نهائيا

كلف السيد القصير، وزير الزراعة، الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة، يرافقه المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة في بني سويف، بالقيام بجولة إلى محافظة بني سويف لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة الخاصة بالزراعة التعاقدية وتدقيق مساحات القمح ومراجعة السجلات على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية.

وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحي بندر ناصر مركز ناصر وكوم ادريجه وأبوصير الملق مركز الواسطي، كما جرت مراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة.

أسعار الزراعة التعاقدية للمحاصيل

وقال «عيسى»، إن أسعار الزراعة التعاقدية للأربع محاصيل هي الذرة الصفراء بـ6.5 ألف جنيه للطن، والذرة البيضاء بـ9 آلاف للطن وفول الصويا بـ18 ألف جنيه للطن، وعباد الشمس بـ15 ألف جنية للطن، وهذه أسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى إذا انخفضت الأسعار العالمية، أما إذا ارتفعت الأسعار العالمية يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح الفلاح، وهيئة السلع التموينية هي التي تتعاقد على الشراء من المزارعين وهذا أكبر ضمان.

وأكد أن سعر القمح 1250 جنيها للإردب، وهو ضمان وليس نهائيًا والحكومة ملتزمة به حتى إذا انخفضت أسعاره العالمية، أما إذا زادت الأسعار تشترى الحكومة القمح بالأسعار العالمية ويستفيد الفلاح بالزيادة وقت البيع.

المرور على الزراعات الشتوية

‏وأكد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة أهمية المرور على الزراعات الشتوية، مشددا على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم.

وقال إنه جرى عقد لقاءات مباشرة مع بعض المزارعين وتوعيتهم بالإصابات الحشرية والمرضية التي تهدد المحصول في تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها والتوصية بضرورة ري المحصول بهذه الفترة في عدم وجود الرياح لضمان امتلاء الحبوب.