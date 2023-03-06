«الأرصاد» تعلن عودة الأجواء الباردة: الحرارة غدا تسجل 21 درجة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ فترات الليل اليوم تشهد انخفاضًا ملحوظًا بدرجات الحرارة، خصوصًا ساعات الليل المتأخرة، وفي الصباح الباكر، وتسجل درجات الحرارة بين الـ12 درجة مئوية و11 درجة مئوية، وتعود الأجواء مرة أخرى بين الباردة لشديدة البرودة في أغلب المحافظات الشمالية، والأجواء تكون باردة فقط بالمحافظات الجنوبية، لأنها تشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة.

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا شرف لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أنَّ درجات الحرارة خلال هذه الفترة ستكون حول المعدلات الطبيعية لها بين 23 درجة مئوية لـ22 درجة مئوية، وبنهاية هذا الأسبوع تكون أقل درجة حرارة مسجلة 21 درجة مئوية، وستكون غدا الثلاثاء.

درجات الحرارة تنخفض انخفاضا كبيرًا خلال فترات النهار

وأضافت أنَّه من الوارد أن تنخفض درجات الحرارة أكثر من ذلك، ولكنها لن تنخفض انخفاضًا كبيرًا خلال فترات النهار، مثل الأجواء الشتوية التي عشناها في شهر فبراير وتنخفض لأقل من 20 درجة مئوية، محذرة من الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة فترات الليل، خصوصا فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ولذلك يجب الحذر وتجنب تغيير نوعية الملابس.

الظاهرة الجوية المؤثرة خلال الأيام المقبلة ستكون الشبورة المائية

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ الظاهرة الجوية المؤثرة خلال الأيام المقبلة ستكون الشبورة المائية، فترات الصباح الباكر، وفترات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، ومتوقع أن تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري وبعض المحافظات من السواحل الشمالية، ولذلك يجب الحذر من الشبورة المائية.

وأشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وبعض المناطق من حلايب وشلاتين، ولكنها فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة وغير مؤثرة على أي أعمال أنشطة يومية، ونسب السقوط لا تتجاوز الـ30%، والأجواء مستقرة لنهاية الأسبوع.