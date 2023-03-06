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وفاة شاب في طنطا بعد صراع مع السرطان.. عقد قرانه منذ أسبوعين

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
01:50 م | الإثنين 06 مارس 2023
الشاب الراحل

الشاب الراحل

توفى شاب في إحدى قرى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، إثر معاناة مع المرض، وذلك بعد أسبوعين من عقد قرانه، فيما سادت حالة من الحزن الشديد بين الأهالي، واتشحت السيدات بالسواد حزناً على فراقه.

صراع مع السرطان

قال مصطفى الأشقر، ابن عم المتوفى حسام السيد لـ«الوطن»، إن الراحل كان في العقد الثالث من عمره، ومن أبناء قرية «دفرة» التابعة لمركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وكان يعاني من مرض السرطان، وتوفى أمس الأحد بعد معاناة مع المرض، وله شقيق أصغر يدعي ايهاب السيد، وقد توفى والدهما منذ فترة طويلة، وكان «حسام» هو العائل للأسرة.

وأضاف «الأشقر»، أن المتوفى كان بصدد الانتهاء من تجهيز شقته استعدادا لحفل زفافه بعد شهر رمضان المبارك، حيث عقد قرانه منذ أسبوعين، مشيراً إلى أن الشاب الراحل كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعه طيبة وسط أهالي القرية.

تشييع الجثمان

وبحسب «الأشقر»، شُيع الجثمان عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، من مسجد «الرحمن الرحيم»، عقب صلاة العشاء، وأداء صلاة الجنازة عليه بمسقط رأسه، في مشهد جنائزي مهيب، ووسط حالة من الحزن الشديد انتابت الجميع، وبكاء وانهيار الأهل والأصدقاء.

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