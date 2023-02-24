«نهر الحب» دار لاستضافة مرضى السرطان مجانا بالقاهرة.. 3 متقاعدات يخففن الآلام

بالغناء والضحك ومشاركة الآلام، تقضي مريضات السرطان الوقت في دار «نهر الحب»، وهو مركز خيري في مصر يوفر مكانا لاستضافة وإعاشة مرضى السرطان من السيدات القادمات من المحافظات، ودعمهن أثناء تلقيهن العلاج بالقاهرة وللتخفيف عليهن.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دار نهر الحب.. مركز لاستضافة مرضى السرطان مجانا بالقاهرة».

المركز أسسته 3 متقاعدات

المركز الخيري الذي أسسته 3 متقاعدات، كان يقتصر على استضافة مصابات السرطان فقط منذ عام 2010، قبل التوسعة التي شملت دارا أخرى للرجال منذ عام 2015.

تصريحات إحدى مؤسسات الدار

وقالت السيدة خضرة عبدالمحسن خلاف، إحدى مؤسسات الدار: «إحنا 3 سيدات طلعنا على المعاش ففكرنا نعمل عمل خيري، وفتحا دارا لضيافة مرضى السرطان بالمجان، نستقبل المريضات ومعهن مرافق بجواب خاص يوجه لدار نهر الحب، بنحاول نخفف آلامهم».

وأضافت إحدى مؤسسات الدار: «نقدم الخدمات الاجتماعية للنزلاء، حيث يقيموا ويحصلون على 3 وجبات يوميا، ولدينا سيارة تنقلهم إلى المستشفى ثم تعيدهم إلى المستشفى».