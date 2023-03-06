حج الجمعيات ٢٠٢٣.. تحصيل ١٢٠ جنيها عن كل متقدم مقابل مصروفات التسجيل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم لحج الجمعيات ٢٠٢٣، لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم ٢٠٢٣، بدءا من غدا الثلاثاء، وحتى ٢٠ مارس الجاري، مشيرة إلى أنَّه لا يتمّ السماح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحة أو قرعة وزارة الداخلية، إذ يسجل بالبوابة الطلب الأول المسجل علي البوابة ولا يسمح بتسجيله مرة أخرى.

المستندات المطلوبة للتقدم لحج الجمعيات ٢٠٢٣

وأوضحت المؤسسة القومية للحج، على الموقع الرسمي لها، أنَّه يتمّ التقدم لـ حج الجمعيات ٢٠٢٣، من خلال طلب معتمد من الجمعية أو المؤسسة للإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية أو المؤسسة ، ومرفق به ما يلي:

- صورة شخصية حديثة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخه وذلك خلال المدة المحددة بالإعلان عن فتح باب التقديم.

- يحصل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ وقدره ١٢٠ جنيهًا عن كل متقدم مقابل مصروفات التسجيل بالبوابة المصرية الموحدة للحج.

- تقوم الجمعية أو المؤسسة بإيداع المبلغ بحساب المؤسسة ببنك مصر رقم «1220001000000083» على مستوى كل فروع البنك على أن تلتزم المديريات باستخراج إذن توريد بقيمة المبلغ لكل جمعية أو مؤسسة ولا يتم تسجيل الطلبات على البوابة إلا بعد التحقق من سداد الجمعية أو المؤسسة للرسوم وموافاة المؤسسة ببيان بأسماء الجمعيات أو المؤسسات المسددة والذي يجب أن يتطابق مع العدد المسجل على البوابة.

الأمراض غير المسموح لها التقدم لحج الجمعيات ٢٠٢٣

- لا يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك حج الجمعيات ٢٠٢٣ إذ أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وذلك وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية وهم:

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض (القلب – الأوعية الدموية – التليف الكبدي – الأورام).

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة.