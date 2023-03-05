أسعار البلح في سوق العبور.. يبدأ من 16 جنيها للكيلو

كشف الموقع الرسمى لسوق العبور، عن أسعار البلح فى سوق العبور، والذي يعتبر أهم وجبة على مائدة الإفطار، حيث يحرص الصائمون على تناولها بعد أذان المغرب ومدفع الإفطار مباشرة، سنة عن النبي محمد صلى الله وعليه وسلم.

واختلفت أسعار البلح فى سوق العبور وفقا لنوعه، حيث يتوافر جميع أنواع البلح بالكميات المطلوبة، لذا تستعرض الوطن من خلال التقرير التالي أسعار البلح في سوق العبور.

أسعار البلح في سوق العبور

في ظل حرص الحكومة على توفير احتياجات شهر رمضان 2023 من السلع الغذائية وياميش رمضان ومنها البلح، بأسعار مخفضة كثيرا عن مثيلاتها بالسلاسل التجارية الأخرى، ونرصد أسعار البلح والياميش، كما يلي.

- سعر بلح شامية من 16-22 جنيها.

- بلح برتمودة بين 20-30 جنيهًا.

- البلح الأسواني من 16-22 جنيهًا.

- البلح الشامي بين 16-22 جنيهات.

- البلح الجنديلة ما بين 25-31نيهًا.

- البلح أبريمي بين 18 و28 جنيهًا.

- بلح المركابي 16-26 جنيها.

- بلح بيض غزال من 17-28 جنيها.

- بلح عينات من 18-28 جنيها.

- بلح البان من 17-27 جنيها.

- بلح وردة من 17-27 جنيها.

- بلح قرن غزال 25-35 جنيها.