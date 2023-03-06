أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع جماعي للمؤشرات بمستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية تعاملاتها لجلسة اليوم الاثنين 6 مارس 2023، بصعود جماعي للمؤشرات وسط أحجام تداول قوية مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية، ليرتفع رأس المال السوقي إلى 1,094 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة المصرية

وعن أخبار البورصة المصرية، ارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 17,054.15 نقطة في تمام الـ 10:50 دقيقة صباحا، كما شهد المؤشر المئوي الأوسع نطاقا صعودا بنسبة 1% ليتداول عند مستوى 4,579.34 نقطة،.

وقفز المؤشر السبعيني لقياس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 98% ليصل إلى 3,091.76 نقطة، ولم يغيب المؤشر إيجي إكس 50 عن مشهد الصعود بارتفاع 0.83% ليصل إلى 2,945.4 نقطة.

أخبار البورصة المصرية.. قيم وأحجام التداول على الأسهم

وتستعرض «الوطن» أخبار البورصة المصرية، إذ بلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم «داخل المقصورة» بمستهل تعاملات اليوم حوالي 489,776 مليون جنيه عبر بيع وشراء 100,226 مليون سهم بواقع تنفيذ 16,295 صفقة لعدد 175 شركة مقيدة، لترتفع أسهم 73 شركة مقابل انخفاض أسهم 8 شركات فيما لم يتغير اتجاه أسهم 93 شركة.

أخبار البورصة المصرية.. المؤسسات المحلية تسيطر على تعاملات الجلسة

سيطر المصريون على إجمالي التعاملات على الأسهم بنسبة 91.18%، فيما استحوذ العرب والأجانب، على 4.66% و4.16% على التوالي.

وبلغ نصيب الأفراد حوالي 69.09% مقابل 30.90% للمؤسسات.