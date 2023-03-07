تشريح جثة طفل حديث الولادة عُثر عليها في الشارع بمدينة السلام

قررت النيابة العامة نقل جثة طفل حديث الولادة عُثر عليها في أحد الشوارع بمدينة السلام لمشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحة لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

أخذ عينة من جثة الطفل لإجراء تحليل البصمة الوراثية

كما طلبت النيابة العامة أخذ عينة من جثة الطفل لإجراء تحليل البصمة الوراثية لمطابقتها بالبصمة الوراثية للمتهم بإلقاء الجثة عند ضبطه لبيان صلة القرابة بينهما، كما كلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، وطلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف هوية المتهم بإلقاء الجثة.

أحد عمال النظافة عثر على جثة الطفل

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغا من أحد عمال النظافة بالعثور على جثة طفل حديث الولادة داخل كيس بلاستيك وملقى داخل صندوق قمامة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة «ذكر»، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.