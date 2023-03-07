الجنايات تستكمل محاكمة المتهم بقتل زوجته في النزهة اليوم

تستكمل الدائرة السادسة جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته ذبحًا باستخدام سلاح أبيض «مطواة» في منطقة النزهة.

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سرور أحمد سرور برغل، قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الثلاثاء، 7 مارس، لحضور طبيب من الصحة النفسية.

مشادة كلامية بين المتهم وزوجته المجني عليها

وخضع المتهم إلى جلسة تحقيق مُكثفة من قبل النيابة العامة، ووجهت له تهمة قتل زوجته عمدًا بعد مشادة كلامية وقعت بينهما وتطورت إلى مشاجرة استخدم فيها كلًا منهما يديه، وعلى إثرها استل المتهم سلاح أبيض «مطواة» كان بين طيات ملابسه وسدد لها عدة طعنات متفرقة في أنحاء جسدها ورقبتها، ما أودى بحياتها وذلك حسب ما ورد في تقرير الصفة التشريحية.

حيازة سلاح أبيض

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «مطواة»، دون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.