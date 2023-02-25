تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة بالقاهرة.. البداية مشادة كلامية

ودع محمد صاحب الـ22 عامًا أسرته في صباح ذلك اليوم، وخرج من المنزل في منطقة المطرية بالقاهرة، ولكن لم يمر سوي ساعات قليلة على مغادرته للمنزل حتى وقعت الجريمة، بعدما نشب خلاف بينه وبين أحد الأشخاص وتطور الأمر الى مشاجرة واشتباك بالأيدي، وفوجئ بالمتهم يسدد له طعنة قاتلة من سلاح أبيض «مطواة» كان يحملها، ويسقط الضحية أرضًا وسط بركة من الدماء وصرخات لا تتوقف من الأهالي وشهود العيان.

دماء في مسرح الجريمة

أسرع الأهالي والشهود الى مسرح الجريمة وتجمعوا حول المجني عليه محاولين إسعافه، ولكن الدماء كانت تتساقط من جسده بغزاره، فحملوه وأسرعوا به الى المستشفى ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إجراء الإسعافات الأولية، وتم ضبط المتهم واقتياده الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفريغ كاميرات المراقبة

عقب ذلك أنتقل رجال الشرطة الى المكان للفحص ومن خلال تفريغ عدد من كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة تم كشف غموض الواقعة، وتبين أنه نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه وتدخل الأهالي لمحاولة فض الخلاف ولكن قام المتهم بتسديد طعنة قاتلة للمجني عليه من سلاح أبيض كان يحمله ليسقط غارقًا في دمائه.

طعنة قاتلة

وأمرت جهات التحقيق بنقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.

عقوبة ارتكاب جريمة القتل

وشرح الخبير القانوني حازم محمد، المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات أوضح عقوبة ارتكاب جريمة القتل، حيث نص القانون علي «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».