خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة.. عرض «حضرة العمدة» حصريا

مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعمال الدرامية تعرض ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة، وفقًا لما كشفت عنه شبكة القنوات عبر حسابتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أيام من بداية موسم الدراما الرمضانية بمشاركة أبرز نجوم الدراما في مصر والوطن العربي.

وتتضمن خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة عرض 4 مسلسلات بالإضافة إلى مسلسل واحد حصري على شاشتها، وهو «حضرة العمدة» للمخرج عادل أديب وبطولة روبي بجانب عدد من النجوم من بينهم وفاء عامر، وأحمد رزق، وإدوارد، وسميحة أيوب ومحمد محمود عبدالعزيز، من تأليف إبراهيم عيسى.

خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة

وتشمل خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة، كلا من سره الباتع المأخوذ عن قصة للكاتب الكبير يوسف إدريس، ومن إخراج خالد يوسف في تجربته الأولى في الإخراج التلفزيوني، ويجمع المسلسل في بطولته عدد ضخم من الممثلين المصريين والعرب من بينهم: أحمد فهمي، وأحمد السعدني، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز وحسين فهمي، بجانب مسلسل «علاقة شرعية» بطولة النجم ياسر جلال، وينتمي لأعمال الـ15 حلقة.

ويعرض مسلسل الدراما الدينية «رسالة الإمام» بطولة النجم خالد النبوي، والذي يجسد خلاله شخصية الإمام الشافعي خلال الفترة التي قضاها في مصر، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج الليث حجو، كما يعرض مسلسل «جميلة» بطولة الفنانة ريهام حجاج على شاشة القناة، ويشارك في البطولة: أحمد وفيق، ويسرا اللوزي، وعبير صبري، وسوسن بدر وهاني عادل.