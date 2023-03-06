تعرف على خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC.. تعرض 4 أعمال حصرية

قبل أيام من بداية موسم الدراما الرمضانية يبحث الجمهور عن خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC، والتي تعرض على شبكتها خلال الموسم الرمضاني مجموعة كبيرة من الأعمال الحصرية لكبار نجوم الدراما، إضافة إلى عرض عدد من المسلسلات بالتزامن مع عرضها على قنوات أخرى.

وتتضمن خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC عرض 6 مسلسلات من بينهم 4 مسلسلات حصرية، بجانب مسلسلين يعرضوا بالتزامن على عدد من قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفقا لما أعلنته القناة عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي.

خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC

ويعرض ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC، عدد من الأعمال الحصرية منها مسلسل جعفر العمدة للمخرج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان بجانب عدد من الفنانين من بيهم: زينة، ومي كساب، ومنة فضالي وهالة صدقي، إضافة إلى مسلسل «سوق الكانتو» للمخرج حسين المنباوي، والذي يجمع في بطولته أمير كرارة ومي عز الدين بجانب مجموعة كبيرة من الأبطال.

وتتسع خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC الحصرية لتشمل: «تحت الوصاية» للمخرج محمد شاكر خضير وبطولة الفنانة منى زكي، وهو ينتمى لأعمال الدراما القصيرة الـ 15 حلقة، إضافة إلى المسلسل الكوميدي «الصفارة» بطولة الفنان محمد أمين.

«سره الباتع» و«جميلة» ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC

كما تعرض القناة خلال خريطتها لشهر رمضان مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف، المأخوذ عن قصة للكاتب يوسف إدريس، ويشارك في بطولته ما يقارب الـ60 نجمًا، إضافة إلى مسلسل «جميلة» للمخرج سامح عبدالعزيز، وبطولة الفنانة ريهام حجاج.