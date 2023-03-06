إجراء 143 عملية جراحية مجانا في قافلة علاجية بالواحات البحرية

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية، والتي تستهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القوافي تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الدولة لتوفير الرعاية الصحية وسبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، وتمكينهم من الحصول على تلك الخدمات وصرف الأدوية بالمجان، مشيداً بالدور الحيوي الذي لعبته القوافل في تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين.

قافلة في الواحات البحرية

وفي هذا الإطار، تابع محافظ الجيزة القوافل العلاجية التي تم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، بالتعاون مع مستشفيات جامعة الأزهر الشريف، في إطار البروتوكول الموقع بين محافظة الجيزة والأزهر الشريف ومستشفى الواحات البحرية.

وأوضح راشد أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على 1230 مواطنا، إضافة إلى إجراء 143 عملية جراحية لحالات مرضية استدعت ذلك، وصرف الأدوية بالمجان.

24 طبيبا

وأضاف المحافظ، أن القافلة ضمت 24 طبيباً من أساتذة مستشفيات جامعة الأزهر الشريف في تخصصات المخ والأعصاب، والعظام، والباطنة، والصدر، والأنف والأذن والحنجرة، والأطفال، والتخدير، والجراحة العامة والأورام، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، وجراحة الأطفال، وأمراض النساء والتحاليل والمعامل، وغيرها من الفحوصات.

ووجه المحافظ مختلف الجهات بضرورة التنسيق، لتنظيم القوافل الطبية وتوجيهها لتشمل جميع القري والوحدات المحلية بالمراكز والمدن.