محافظ الجيزة يتابع توافر السلع في الجمعيات الاستهلاكية بالطالبية والهرم

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الجمعيات الاستهلاكية والبداليين التموينين بمنطقة التعاون وحسن محمد بأحياء الطالبية والهرم، للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية، وصرف الحصص التموينية للمواطنين وفقاً للمقررات المخصصة لهم.

توفير الكميات المناسبة من السلع الأساسية

وحرص محافظ الجيزة على معاينة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة داخل المقار التموينية والتي تتميز بجودتها وتنوعها.

واطمأن المحافظ على توافر جميع المنتجات والسلع الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجودة المنتجات والسلع المعروضة، ومشدداً على توفير الكميات المناسبة منها لسد احتياجات المواطنين بصورة يومية.

الإعلان عن أسعار السلع في جميع المنافذ

وأشار محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، إلى حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء على المواطن، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإعلان عن أسعار السلع في جميع المنافذ والمحلات التجارية.

توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية

وتابع محافظ الجيزة معدلات توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية للمواطنين بكميات مناسبة بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

فتح العديد من المنافذ السلعية والمعارض بالمحافظة

والتقى محافظ الجيزة بعدد من المواطنين للاستماع لآرائهم فيما تم توفيره من سلع غذائية متعددة، ووجه بسرعة بحث مطالبهم، مؤكداً أن المحافظة حريصة على فتح العديد من المنافذ السلعية والمعارض لتغطية قطاعات المحافظة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة للمواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

إنشاء أسواق حضارية لخدمة أهالي الطالبية والهرم

وعاين «راشد» عددا من المواقع التي من المقرر إنشاء أسواق حضارية بها، لخدمة مواطني حي الطالبية والهرم، وذلك وفقا لخطة التوسع في إنشاء الأسواق الحضارية التي تنفذها محافظة الجيزة، لتكون بديلاً عن الأسواق العشوائية.