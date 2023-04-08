«إعلانات زمان».. هتلف العالم بـ41 جنيها و400 مليم في رحلة الخطوط الفرنسية

رحلات السفر من الأمور التي تجذب انتباه الكثير من الأِشخاص والتعرف على العروض خاصة إذا كانت في بلاد أخرى خارج مصر من أجل التعرف على ثقافات جديدة، ولكن ماذا لو كانت في إعلانات قديمة تعود للسبعينات؟، وهو ما يشد انتباه عدد كبير لاسترجاع ذكريات زمان لمن عاصروها أو الذين لم يمروا بهذه الفترة يكون لديهم فضول للتعرف على أسعار الزمن الجميل.

وتنشر «الوطن» سلسلة عن الإعلانات القديمة المرتبطة بالمجال الاقتصادي، وتشمل اليوم إعلان قديم لـ«الخطوط الجوية الفرنسية» حيث جاء في المنشور، أن الخطوط الجوية الفرنسية تقدم أسعارًا جديدة مخفضة للطلبة من القاهرة إلى أثينا بسعر 13 جنيها و150 مليما، وروما 32 جنيهًا و400 مليم، وباريس 34 جنيهًا و250 مليم، وجنيف 35 جنيهًا و700 مليم.

أسعار رحلات لندن ومدريد في الزمن الجميل

وبالنسبة لسعر فرانكفورت 38 جنيهًا و50 مليما، ولندن 41 جنيهًا و400 مليم، وكوبنهاجن 41 جنيهًا و400 مليم، ومدريد 41 جنيهًا و400 مليم، وإلى مدن أخرى في أوروبا بشروط خاصة بحسب وصف الخطوط الجوية الفرنسية في الإعلان القديم.

إعلان قديم للخطوط الجوية الفرنسية

وجاء أيضا في إعلان الخطوط الجوية الفرنسية أنه بخلاف الرسوم الملاحية الدولية I.R.C كما أنها خاضعة لموافقة الحكومات المعينة، وفي نهاية المنشور مكتوب عنوان في القاهرة وبالإسكندرية.