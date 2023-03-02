صاحبة مشروع «خالة العيال» عن تكريم الرئيس لها: رسالة دعم مهمة

عبرت نورا محسن صاحبة مشروع «خالة العيال» عن فرحتها الكبيرة بتكريم الرئيس السيسي لها اليوم، مؤكدة أنها أعطاها دفعة قوية لتستكمل فكرتها وحلمها.

وأوضحت نورا محسن في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنها كانت تشعر في أحيان كثيرة بالإحباط بسبب بعض الصعوبات، لكن تكريم الدولة لها اليوم جعلها تشعر بالفخر هي وكل السيدات اللواتي يعملن معها، ووجهت الدعوة لكل فتيات الصعيد بأن يخرجن للعمل، وعدم الخوف من المغامرة والتعب في البداية حتى يتحقق حلمهن.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي نورا محسن، خلال زيارته لمحافظة المنيا لافتتاح عدداً من المشروعات، حيث بدأت الفتاة مشروعها الخاص الذي تحول سريعاً لمحور حديث السوشيال ميديا وحقق نجاحاً كبيراً.

من هي نورا محسن التي كرمها الرئيس

نورا محسن عمرها 26 عاما، وهي من أبناء قرية جبل الطير، بمركز سمالوط، وتخرجت من كلية الآداب بقسم الإعلام بجامعة المنيا، دفعة 2018، وحلمت كأي فتاة بأن تجد عملاً جيداً، وفي ظل زخم السوق وضعف المقابل المادي، قررت أن تبدأ مشروعها الخاص من فكرتها وهو عمل مشروع «جليسات الأطفال» في منازلهم، فأطلقت فكرة أسمتها «خالة العيال» التي تهدف للاعتناء بالأطفال في منازلهم أثناء عدم وجود الأب والأم وانشغالهم في أعمالهم، وهي الفكرة الأولى من نوعها في صعيد مصر.

خالة العيال سبب تكريمها

تقول نورا إنها بدأت الفكرة في شهر أغسطس الماضي، ونحن الشركة الوحيدة في المنيا ومحافظات الصعيد المخصصة في هذا النوع من العمل، من خلال تقديم خدمة جليسات الأطفال داخل منازل الأطفال أنفسهم، واسم خالة العيال أحببته لأن الخالة هي الأكثر حباً للأطفال دوماً، وبترسم البهجة على وجوه أبناء إخواتها.

تساعد الأمهات على تربية أبنائها

أضافت صاحبة المشروع، أن الأمر في البداية كان صعب لنا وللأم، حيث أن الأم في أول سنة زواج لا تعرف كيف توفق بين عملها وتربية الطفل وفي نفس الوقت تكون خائفة عليه بشكل كبير، لذلك اتقنت الفكرة ودرستها جيداً لأن الأمر صعب ولابد أن ينجح، فضلاً عن ثقافة الصعيد التي ترفض أن تذهب الفتاة أو السيدة إلى داخل منزل من المنازل لتعمل في تربية الطفل، ووجدت الفكرة ترحابا من المواطنين.

وأوضحت أنها بدأت العمل بنفسها كجليسة أطفال لمعرفة كل المصاعب التي تواجه أي سيدة ستعمل معي، وبدأت طاقم عملها عبر الانترنت، وجربت أكثر من خطة عمل لترضي الجليسات والأمهات بشكل آمن وفعال.

تستكمل نورا: «وصلنا الآن إلى أن لدينا أكثر من 112 سيدة سجلوا معنا ونقوم بتدريبهن، ونحو 45 جليسة تعمل بالفعل وبدأ حجم عملنا في الزيادة أسبوع تلو الأخرى».

تدريب مكثف للسيدات قبل العمل

وعن تدريب السيدات قالت إنها تقوم بتدريبهم من الألف للياء بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى، لأن الكثير لا يعلم المعنى الحقيقي لجليسة الأطفال، وكيفية التعامل مع الفئات العمرية المختلفة، إذ كل عمر له شخصية وأسلوب مختلف في التعامل.