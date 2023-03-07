«الزراعة» تعلن عن التوصيات الأخيرة قبل حصاد بنجر السكر

كشف معهد بحوث المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، عن الخدمة الزراعية لمحصول البنجر خلال شهر مارس والتي تسبق عملية الحصاد للعروات المتأخرة من المحصول الذي بدأ حصاده للعروة المبكرة ونستعرض في التقرير التالي أهم العمليات الزراعية وفقاً لمعهد بحوث المحاصيل السكرية التابع لمركز البحوث الزراعية.

- عدم الإفراط في ري بنجر السكر حتى لا يحدث تعفن للجذور في التربة، على أن يكون الري على الحامي كذلك صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات.

- في حالة نقص عنصر البورون والذي يتسبب في ظهور تشققات على عنق النبات يتم التسميد فقط، وغير ذلك يتوقف التسميد.

- ضرورة مطافحة الحشائش حتى لا تنافس النبات في التغذية كذلك فأن التخلص منها يقي النبات من الآفات الضارة.

مكافحة الآفات

- ضرورة مكافحة الآفات في بنجر السكر بالفحص والتمشيط الدقيق للنباتات وخاصة حشرة خنفساء البنجر السلحفائية مع الأهتمام بمكافحتها في حال الإصابة جيداً، كذلك مرض البياض الدقيقي الذي يتطلب عند رصده مقاومته بالمبيدات الموصى بها.

- منع الري عن المحصول المبكر في الزراعة بفترة كافية طبقا لنوع الأرض فلو كانت طينية تكون 20 يوماً، وتقل مع ارتفاع درجات الحرارة أو في حالة التربة الرملية حديثة الاستصلاح، اما فى الأراضى الجيرية والطفلية فيجب اجراء الري قبل الحصاد بثلاثة ايام لتفكيك التربة وتسهيل التقليع.

حصاد البنجر

تابع «المعهد» أنه يتم حصاد بنجر السكر اما يدوياً أو بالجرار ويجب أن لا تطول الفترة بين الحش والتقليع منعًا لتكشف نموات جديدة وما يترتب على ذلك من انخفاض فى السكر.

كذلك يجب تنظيف الجذور من الاوراق الخضراء والجافة مع إزالة الجزء القمي الفلينى من الجذر لأنخفاض محتواه السكري والذى قد يشكل وجوده تأثير سلبي على نسبة السكر للجذور المورده، مع ضرورة التنسيق مع المصنع قبل الحصاد لضمان سرعة توريد المحصول بعد الحصاد والتنظيف خلال 2: 3 يوم.