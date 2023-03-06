انطلاق المؤتمر الإقليمي الأول للتوجيهات القضائية الحديثة في الملكية الفكرية

انطلق المؤتمر الإقليمي الأول للتوجيهات القضائية الحديثة في مجال حقوق الملكية الفكرية صباح اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة العدل المصرية على مدار 3 أيام و10 جلسات، وسط مشاركة كوكبة من الوزراء وسفراء عدد كبير من الدول العربية والغربية، وقال المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، إن المؤتمر فرصة عظيمة أن يكون على أرض مصر.

ووصف خيري في حوار خاص لقناة «النيل للأخبار»، على هامش فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لحماية حقوق الملكية الفكرية، المؤتمر بأنه «حدث كبير» يتواكب مع إطلاق مصر لإستراتيجية حماية الملكية الفكرية، لافتًا إلى أن الدور الكبير الذي تقوم بعه المحاكم الاقتصادية في فض المنازعات الخاصة بالملكية الفكرية جعلها ركن أساسي في أركان الملكية الفكرية الأربعة.

المحاكم الاقتصادية تجربة ناجحة جدًا

وأوضح مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة أن المحاكم الاقتصادية أنشئت عام 2008، ومن ضمن اختصاصاتها فض منازعات الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن المحاكم الاقتصادية هي تجربة ناجحة جدًا، من تجارب القضاء المتخصص، كونها تتضمن نخبة من القضاة المتخصصين على أعلى درجة من الحرفية، ويتم انتقائهم وفق معايير جدية جدًا.

سرعة الفصل بقضايا الملكية الفكرية

وتابع خيري أنه يوجد العديد من الآليات لسرعة الفصل في قضايا الملكية الفكرية، إذ يوجد دوائر متخصصة بالمحاكم الاقتصادية لقضايا الملكية الفكرية يوجد بها قضاة متخصصين بهذه القضايا، مشيرًا إلى أن المحاكم الاقتصادية ذات نظام متفرد وهو نظام الوساطة وهي تلعب دورا كبيرا في حل العديد من المنازعات سواء الوساطة الإجبارية أو الوساطة الاختيارية.