حبس المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ببولاق الدكرور

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بداية البلاغ

تعود بداية الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بتورط أحد الأشخاص في مزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي بالمنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبطه وبصحبته شخص آخر وبحوزتهما مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محامي يوضح العقوبة

عن العقوبة المنتظرة للمتهمين، قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الإتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.