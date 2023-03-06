رياح شديدة محملة بأتربة تضرب مدن البحر الأحمر.. وتحذير مهم لمرضى الحساسية

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة، خاصة على الطرق السريعة، ووصلت سرعة الرياح إلى 29 كيلومترا في الساعة، وتزامن ذلك مع ارتفاع درجة الحرارة إلى 29 مئوية خلال النهار، وذلك بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، بينما لم تصدر هيئة مواني البحر الأحمر بيانا بأي اضطرابات في حركة الملاحة البحرية.

رياح شديدة محملة بأتربة في البحر الأحمر

وحذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر المواطنين من تقلبات الأحوال الجوية، وسرعة شدة الرياح، خاصة المسافرين منهم، بتوخي الحذر، واتباع إرشادات المرور والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، والتي تشهد عاصفة رملية تحجب الرؤية.

ونصحت غرفة العمليات المواطنين من أصحاب مرضى الحساسية بالتزام في المنازل وعدم التعرض للرياح والأتربة، وضرورة ارتداء الكمامة.

.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

ورفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية، وفتح غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان المحافظة، وفتح خط ساخن مع رؤساء المدن والمتابعة طوال 24 ساعة عن أي طوارئ والإبلاغ الفوري عنها.

تحذير من التعرض للأتربة

ومن جانبه، حذر دكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، المواطنين من التعرض للأتربة خاصة أصحاب الأمراض الصدرية، لافتاً في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرياح المحملة بالأتربة تؤثر على الصحة وتسبب مضاعفات لمرضى الصدر، وتتسبب في الإصابة بحساسية الأنف والأعين والحنجرة وضيق في التنفس.

وأكد أنه في حال شعور المواطن بأعراض شديدة، عليه التوجه إلى أقرب مستشفى لتوقيع الكشف الطبي وتلقى العلاج اللازم.