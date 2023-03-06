الحياة الآن.. مباشر: انضمام 37 مدرسة بـ«ببا التعليمية» لمبادرة حياة كريمة

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، بثًا مباشرًا داخل مدرسة قمبش الرسمية لغات، والتي تمثل الأولى من نوعها في قرى مركز ببا – بني سويف، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قال الدكتور محمد عاشور، مدير الإدارة التعليمية لمركز ببا بمحافظة بني سويف، إن إدارة «ببا» التعليمية حظيت بالانضمام إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إذ أن هناك 37 مدرسة تابعة لـ«حياة كريمة»، مشيرًا إلى أنه حدث طفرة نوعية كبيرة بالمدارس بفضل هذه المبادرة إذ أنها كانت معدومة تمامًا.

الدولة تولي اهتماما بالقرى

ووجه «عاشور»، عبر فضائية «الحياة»، التحية والشكر لكل القيادة السياسية التي أولت اهتماما كبيرًا بالقرى وقدمت كل ما يحقق النفع والمصلحة للمواطن مثل المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية، مؤكدًا أن الموطن لمس تلك الإنجازات من خلال تعامله مع هذه المصالح والمدارس.

وأضاف ، أن مدرسة قمبش الرسمية لغات تعتبر الأولى من نوعها التي تدخل «حياة كريمة» في إدارة ببا التعليمية، لافتًا إلى أنها ستنمو في العام المقبل عن طريق انضمام كل المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، إذ أنها تضم 84 طفلا فقط حاليًا.

تفاصيل مدرسة قمبش التجريبية لغات

والجدير بالذكر أن مدرسة قمبش التجريبية لغات مُقامة على مساحة 2000 متر مربع، وتتكون من مبنى بارتفاع 5 طوابق على مساحة 480 مترا مربعا، بينما تضم 14 فصلا دراسيا وحجرات للأنشطة التعليمية وأخرى إدارية.

ويجدر الإشارة إلى أن مدرسة قمبش التجريبية لغات تستوعب 84 طالب وطالبة، كما أنها تخدم 16 قرية وتابع بالوحدة المحلية لقرية «قمبش»، بينما تبلغ تكاليف إنشائها حوالي 6.66 مليون جنيه.