نجوم الفن عن برومو مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي: «مميز كالعادة»

تواصل الفنانة منى زكي تصوير مشاهدها في مسلسل تحت الوصاية، المقرر عرضه في شهر رمضان 2023، إذ صورت جانبا كبيرا من دورها في الإسكندرية والباقي في القاهرة.

منى زكي في برومو مسلسل تحت الوصاية

وظهرت الفنانة منى زكي خلال برومو مسلسل تحت الوصاية، وهي تتحدث مع زوجها الراحل في قبره، وظهرت عليها علامات الحزن الشديد.

تعليقات نجوم الفن على مسلسل تحت الوصاية

وتوالت عليها التعليقات من أصدقائها بالوسط الفني وجمهورها، إذ كتبت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها على «فيس بوك»: «مبروك حبيبتي كل النجاح والتوفيق»، بينما قال الفنان عباس أبو الحسن: «ألف ألف مبروك»، وقالت المنتجة مها سليم: «منتظرين عمل مميز كالعادة».

أبطال مسلسل تحت الوصاية

عدد كبير من النجوم يشاركون خلال أحداث مسلسل تحت الوصاية، الذي تدور أحداثه حول سيدة أرملة تضطر للعمل في صيد السمك بعد وفاة زوجها وتتنكر في زي رجل من أجل توفير الغذاء لأبنائها.

ويشارك عدد كبير من الفنانين، في المسلسل، من بينهم دياب ونسرين أمين وعلي الطيب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار ومحمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.