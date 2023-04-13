هل يقع الطلاق في نهار رمضان؟.. يحتسب بشروط

يسعى العديد من المسلمين إلى اغتنام فضل شهر رمضان، لما فيه من بركة وخير، واتباع أوامر الله عز وجل وتجنب نواهيه، وفي هذا السياق تزداد التساؤلات حول النواهي ومبطلات الصيام لتجنبها، ومن ضمن الأسئلة التي ترددت بشكل كبير خلال الفترة الماضية هل يقع الطلاق في نهار رمضان؟

هل يقع الطلاق في نهار رمضان؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية في مقطع فيديو نشرته على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب» على سؤال هل يقع الطلاق في نهار رمضان؟ وأوضحت من خلاله أنّه في حال قام الرجل بتطليق زوجته خلال شهر رمضان وفي فترة الصيام، فيكون الطلاق صحيح ويقع ويحتسب.

شروط وقوع الطلاق

وأشارت دار الإفتاء المصرية في إجابتها على سؤال هل يقع الطلاق فى نهار رمضان؟، إلى عدم وجود فرق بين أن يلقي الرجل على زوجته يمين الطلاق في شهر رمضان أو غيره من الشهور أو الأوقات خلال العام، فالطلقة تقع وتحتسب وذلك في حال أن الوضع الذي طلق فيه الرجل زوجته، استوفى شروط وقوع الطلاق.

وفي حديث دار الإفتاء عن هل يقع الطلاق في نهار رمضان؟، أشارت إلى شروط وقوع الطلاق وهي أن يكون الزوج في كامل قواه العقلية، ومدرك تماما لما يقوله.