«حياة كريمة» تشارك في «ماراثون القاهرة» لدعم الفئات الأكثر احتياجا

شاركت مؤسسة «حياة كريمة» بجناح خاص في «ماراثون القاهرة»، الذي بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي وتستمر حتى 10 مارس الجاري، سعيًا من المؤسسة لجمع التبرعات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في قري حياة كريمة، وذلك لتجهيز صناديق الحماية الاجتماعية استعدادًا لتنفيذ خطة المؤسسة للدعم الغذائي خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة لتوفير أطراف صناعية، وكراسي متحركة، للمواطنين، ودعم حملات التوعية ضد التنمر من خلال عمل مسارح متنقلة.

ماراثون القاهرة

وتعد مؤسسة «حياة كريمة» الراعي الرسمي لماراثون القاهرة في نسخته العاشرة، والذي تنظمه شركة «Cairo Runners» المتخصصة في تنظيم الماراثونات الرياضية، بهدف دعم الوعي المجتمعي بالصحة العقلية والنفسية.

جناح مؤسسة حياة كريمة

ويضم جناح المؤسسة عدة فعاليات طوال أيام المعرض، تتضمن التعريف بالمشروع القومي «حياة كريمة» ، وفتح باب التطوع للمبادرة الرئاسية، بالإضافة إلى عرض المنتجات والمشغولات اليدوية من قرى حياة كريمة، واستقبال سفراء حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة المختلفة.

وتتميز هذه النسخة من «ماراثون القاهرة» المقامة تحت شعار «Run For It»، بالتعاون مع «شيزلونج»، وهي أول منصة إلكترونية في الشرق الأوسط وإفريقيا، للمساعدة في تلقي العلاج والاستشارات النفسية إلكترونيًا، كما يساهم الماراثون في إظهار الجمال الحقيقي لمدينة القاهرة، وما تتميز به من امتزاج الطُرُزٌ المعمارية المتنوعة في حي مصر الجديدة ما بين الروماني والفرنسي والحديث، وينقسم الماراثون إلى 4 فئات هي، النصف ماراثون مسافة 21 كيلومترا، وسباق لمسافة 10 كيلومترات، وسباق آخر لمسافة 5 كيلومترات، وسباق العائلات مسافة 2 كيلومتر.