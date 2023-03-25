ما حكم النوم أثناء الصيام؟.. دار الإفتاء توضح

ما حكم النوم أثناء الصيام؟، سؤال يتردد في أذهان الكثير من المسلمين، تحديدا خلال الوقت الراهن وحلول شهر رمضان الكريم، ويتبعه مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالنوم خلال نهار الشهر الفضيل، منها هل النوم يقلل من أجر الصيام ويؤثر عليه، وهل يؤثر على صحة الصيام؟، وتوضح «الوطن» الإجابة على هذه الأسئلة في التقرير التالي.

ما حكم النوم أثناء الصيام؟

أجابت دار الإفتاء المصرية، في فتوى على موقعها الرسمي، عن سؤال ما حكم النوم أثناء الصيام؟، وأكدت أنّ النوم خلال نهار رمضان وفترة الصيام لا يؤثر على صحة الصيام ولا يبطله، حتى وأن نام المسلم النهار كله، ولكن يكون فوت على نفسه فضل التعبد أثناء فترة الصيام.

وأشارت الإفتاء في إجابتها على سؤال ما حكم النوم أثناء الصيام، إلى قول الإمام النووي في كتاب «روضة الطالبين وعمدة المفتين»، مضيفة في حكم النوم أثناء الصيام: «وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ».

حكم النوم أثناء الصيام

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في إجابتها عن سؤال ما حكم النوم أثناء الصيام، أنه من الأفضل أن يكون العبد مستيقظا أثناء الصيام، للتعبد والصلاة أثناء الصيام وهي الأفعال التي من شأنها زيادة ثواب المسلم وأجره عند الله سبجانه وتعالى.

أكدت الإفتاء خلال إجابتها على سؤال ما حكم النوم أثناء الصيام، على أهمية الاجتهاد في العبادة أثناء الصيام، وإتباع أوامر الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم.