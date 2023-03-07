تعرف على مطربي تترات مسلسلات رمضان 2023.. عودة ثنائية الحلو وحنان ماضي

ينتظر الجمهور انطلاق موسم الدراما الرمضانية 2023، بسبب التنوع الكبير الذي تشهده الأعمال الدرامية المعروضة خلال الموسم والتي يؤدي بطولتها كبار النجوم في مصر والوطن العربي، كما تشهد أيضا عودة مجموعة من أبرز نجوم الغناء لغناء تترات المسلسلات المشاركة في الموسم الرمضاني، وكان آخرهم الكينج محمد منير.

محمد منير يغني «عملة نادرة»

يعود الفنان محمد منير لغناء تترات المسلسلات بعد فترة طويلة من الغياب، حيث يغني تتر مسلسل «عملة نادرة» للمخرج محمد جمال العدل، وبطولة نيللي كريم، جمال سليمان وأحمد عيد، وهو ينتمي للدراما الصعيدية، وكلمات التتر من أشعار الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم.

تتر «ضرب نار» يجمع محمد الحلو وحنان ماضي بعد 33 عاما

يعيد تتر مسلسل «ضرب نار» للمخرج مصطفى فكري جمع النجمين محمد الحلو وحنان ماضي بعد 33 عاما من غناء تتر مسلسل «الوسية» عام 1990، وهو من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع خالد عز، ووقع اختيار صناع مسلسل «حضرة العمدة» للمخرج عادل أديب وبطولة الفنانة روبي على النجم مدحت صالح لغناء تتر المسلسل، وهو من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

أحمد سعد يغني تتر «جعفر العمدة» لـ محمد رمضان

ويقوم الفنان أحمد سعد بغناء تتر وأغاني مسلسل «جعفر العمدة» إخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، وينتمي المسلسل للدراما الصعيدية، وهي من كلمات وألحان الفنان هيثم نبيل، وفقا لما أعلنه «سعد» في لقاء تليفزيوني سابق، قائلا: «احتمال أغني تتر بداية ونهاية، واحتمال يكون 7 أو 8 أغاني في المسلسل».