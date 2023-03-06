تعرف على خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة ON.. أبرزها الكبير أوي 7

مجموعة من الأعمال المميزة ترسم ملامح خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة ON، تتضمن عددا من المسلسلات الحصرية التي يشارك في بطولتها أبرز النجوم، إضافة إلى مسلسلات تعرض تزامنا مع عرضها على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الموسم الرمضاني.

وتتضمن خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة ON، عرض 5 مسلسلات من بينها 3 أعمال حصرية، وعلى رأسها الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي» للمخرج أحمد الجندي، بطولة أحمد مكي، بمشاركة رحمة أحمد، محمد سلام، وهشام إسماعيل.

خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة ON

ويأتي مسلسل «ضرب نار» إخراج مصطفى فكري، ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة ON، ويجمع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، للمرة الثانية تواليا، بعد مسلسل «اللي مالوش كبير»، إضافة إلى الدراما الوطنية ممثلة في مسلسل «الكتيبة 101» إخراج محمد سلامة، بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين، الذي يستعرض بطولات رجال الجيش والشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب والفكر الظلامي.

مسلسل «سره الباتع»

وضمن خريطة القناة أيضا مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف، المأخوذ عن قصة الكاتب الراحل يوسف إدريس، ومسلسل «جميلة» للمخرج سامح عبد العزيز، وبطولة الفنانة ريهام حجاج، أحمد وفيق، عبير صبري وسوسن بدر، من تأليف أيمن سلامة.