مشتريات المصريين تقود مؤشر «السبعيني» في البورصة المصرية للارتفاع

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها لجلسة اليوم الإثنين، على تباين وسط أحجام تداول مرتفعة مدفوعة بمشتريات المصريين الأفراد والمؤسسات المحلية مقابل ضغوط بيعية للعرب والأجانب، ليغلق رأس المال السوقي عند 1,082 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام الجلسة

اختتم المؤشر الرئيسي للبورصة، إيجي إكس 30، تعاملاته اليوم الإثنين، متراجعا بنسبة 0.14% ليستقر عند مستوى 16,803.89 نقطة، فيما أغلق المؤشر المئوي الأكثر انتشارا على ارتفاع بنسبة 0.01% عند مستوى 4,534.84 نقطة، كما ارتفع المؤشر السبعيني للشركات المتوسطة والصغيرة بنهاية التعاملات بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3,067.23 نقطة.

قيم وأحجام التداول بنهاية جلسة الإثنين

بلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم المقيدة بـ البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم، حوالي 3,945 مليار جنيه عبر بيع وشراء نحو 588,3 مليون سهم بواقع تنفيذ 69,9 مليون صفقة لعدد 207 شركة، لترتفع أسهم 63 شركة مقابل انخفاض أسهم 77 شركة فيما لم يتغير اتجاه أسهم 58 شركة.

المصريون يسيطرون على الحصة الأكبر من التعاملات بختام الجلسة

سيطر المستثمرون المصريون بنسبة بلغت 77.15% من إجمالي التعاملات لجلسة اليوم الإثنين، فيما استحوذ «الأجانب» و«العرب» على 17.84% و5% على التوالي.

وبلغ النصيب الأكبر من المعاملات لـ «المؤسسات» بحصة بلغت 65.38%، مقابل 34.61% للأفراد.

وحققت المؤسسات المصرية والمستثمرين الأفراد المصريين صافي شراء بقيمة 192,385 مليون جنيه، مقابل صافي بيع للأجانب والعرب بلغ 121,384 و71,001 ملايين جنيه.