نبيلة عبيد: حرصت على قراءة الروايات والأدب وتحويلها إلى أفلام سينمائية

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إنها كانت حريصة على قراءة الروايات والأدب وتحويلها إلى أفلام سينمائية، منها«العذراء والشعر والأبيض، الراقصة والسياسي، الراقصة والطبال، للأديب إحسان عبد القدوس».

ندوة تكريم نبيلة عبيد بمهرجان أسوان

جاء ذلك خلال ندوة تكريمها بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن مجمل مشوارها السينمائي ودعمها لقضايا المرأة في أفلامها، وقام بإدارتها محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان.

وكشفت عن قيامها منذ عدة سنوات طويلة، على شراء رواية سارة للأديب عباس محمود العقاد، ولكن انشغالها في أعمال وبطولة أفلام كثيرة، ولم تستطع تجسيدها بمرور الزمن الذي لا يسمح الآن لمرحلتها الزمنية والعمرية.

بوسي شلبي تكشف عن الدور التي تتمنى تجسده شيري عادل

وأشارت إلى أنه يمكن للنجمات الجدد القيام بهذا الدور، والتحدث مع ورثة العقاد، لأن حق ملكيتها لها قد سقطت، وقاطعتها المذيعة بوسي شلبي قائلة: «شيري عادل عايزة تعمل الدور ده».

وردت نبيلة عبيد مع نظرتها إلى شيري عادل التي كانت تجلس في الندوة بجوار زوجها طارق صبري: «عايزة تعملي الدور ده يا شيري، بس سارة كانت لعبية، هتعرفي تكوني كده».

ووسط ضحك الحضور، نصحتها نبيلة عبيد بالتواصل مع سيناريست مميز مثل بشير الديك، والاجتهاد والسعي من أجل تقديم مثل هذه الأدوار الجيدة.