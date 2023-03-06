نبيلة عبيد: ضحيت بأمومتي من أجل الفن.. ولم أنظر للمال

قالت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، إنها قدمت كل شيء للفن، وضحت بأمومتها من أجله، وكانت حريصة على صناعة اسمها وتاريخها على مدار مشوارها الفني.

ندوة تكريم نبيلة عبيد بمهرجان أسوان

جاء ذلك خلال ندوة تكريمها بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن مجمل مشوارها السينمائي ودعمها لقضايا المرأة في أفلامها، وقام بإدارتها محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان.

وأشارت إلى أنها لم تنظر للفلوس ولم تغريها الأموال، ولكن ما يهمها العمل الذي تقدمه والشخصية التي ستلعبها، ومن المنتج ومن المخرج، ومن الكاتب، وطريقة الدعاية.

نبيلة عبيد تكشف علاقتها بالفنانة الكبيرة نادية الجندي

واستطردت بقولها: قبل عرض الفيلم، كنت ألف بالعربية ومتابعة الدعاية وأماكن الأفيشات ووضعها في الطرق، حريصة على كل التفاصيل، كنت بروح للمنتج وأوله فين الحسنة وفين الرموش، أدق التفاصيل لازم تبقى صح، كنت بتكلم، لكن نادية الجندي ممكن تضع دهان على الإعلان لو معجبهاش.

وتابعت ضاحكة: «نادية الجندي حبيبتي، إحنا بنسأل على بعض، متصالحين فعلا، مش للإعلام فقط، طريقتنا مختلفة في الاعتراض على العمل لو التفاصيل مش مكتملة».