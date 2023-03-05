نبيلة عبيد على السجادة الحمراء في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وصلت الفنانة نبيلة عبيد، إلى السجادة الحمراء قبل دقائق قليلة، من حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السابعة، الذي يشهد تكريمها على مشوارها السينمائي، ودعمها وتناولها قضايا المرأة في كثير من أفلامها.

نبيلة عبيد علي السجادة الحمراء لمهرجان أسوان

حرصت نبيلة عبيد، على التلويح للكاميرات والمصورين، معبرة عن سعادتها بتكريمها بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

بينما شهدت السجادة الحمراء، أحضان وضحكات بين نبيلة عبيد وبشرى في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، إذ قالت بشرى: «أنا نبيله عبيد صاحبة الفضل عليا، وهي اللي قدمتني للناس».

حضور فني كبير لحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي

وتوافد عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام للمرأة بدورته السابعة.

من أبرز الحضور، نجلاء بدر، دينا، ياسمين رئيس، بشرى، سوزان نجم الدين، شيري عادل وزوجها طارق صبري.