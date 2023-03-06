طرق الاستفادة من خدمات موقع دعم مصر لأصحاب بطاقات التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاستفادة من خدمات موقع دعم مصر متاحة لأي أسرة لديها بطاقة تموينية، ترغب في الحصول على الخدمة المتاحة حاليا على الموقع وهي خدمة تسجيل رقم الموبايل على البطاقة ضمن إجراءات تحديث بيانات بطاقة التموين.

خدمات موقع دعم مصر

ويحدد موقع دعم مصر، خطوات تسجيل رقم المحمول لصاحب بطاقة التموين على سيستم منظومة الدعم، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على موقع دعم مصر من هنــا.

- النقر على أيقونة رقم البطاقة التموينية على الصفحة الرئيسية للموقع.

- يظهر في صفحة تبويب جديدة، اسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين، وكتابة رقم الهاتف المحمول، شرط أن يكون في إحدى شركة الاتصالات.

- يُعلم موقع دعم مصر صاحب البطاقة بقبول تسجيل الرقم أو رفضه حال إدخال رقم غير مسجل باسم رب الأسرة.

رقم الهاتف باسم صاحب البطاقة

ويشترط موقع دعم مصر عند تسجيل رقم الهاتف المحمول أن يكون الرقم مسجلا لدى شركة المحمول باسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين، إذ يتم رفض قبول تسجيل الرقم إذا كان مسجلا باسم أيا من أفراد الأسرة المدرجين على البطاقة، مع استثناء فقط كبار السن والمسنين وأسر السجناء.