«التموين»: لا صحة لغلق موقع دعم مصر الرقمي.. متاح عليه خدمة واحدة

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم صحة ما يتردد بشأن غلق موقع دعم مصر الرقمي لخدمات التموين، منوهة إلى استمرار عمل الرابط الرسمي للموقع، الذي أنشأته الوزارة خصيصا لخدمة أصحاب البطاقات التموينية في تقديم خدماتهم إلكترونيا دون الحاجة للذهاب لمكاتب التموين.

موقع دعم مصر الرقمي لخدمات التموين

ونوهت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن موقع دعم مصر الرقمي يخدم حاليا خدمة تموينية واحد فقط لأصحاب بطاقات التموين، وهي تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، مشيرة إلى أن باقي خدمات التموين الإلكترونية متاحة على بوابة مصر الرقمية للتموين.

تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وأكدت المصادر، أن موقع دعم مصر سيظل مفعل أمام أصحاب البطاقات الذين لم يسجلوا حتى الآن رقم الهاتف المحمول على البطاقة، مشددة على ضرورة أن يكون رقم الهاتف مسجلا في إحدى شركات الاتصالات باسم رب الأسرة المدون اسمه على كارت بطاقة التموين، من أجل أن يتم قبول تسجيل الرقم.

وأشارت المصادر، إلى أن عدد بطاقات التموين المسجل عليها رقم الموبايل حاليا تخطى 21 مليون بطاقة تموينية، موضحة أن أي خدمة تموينية ترغب فيها الأسرة سواء من مكاتب التموين أو من بوابة مصر الرقمية يجب أولا أن تكون البطاقة محدثة برقم الموبايل حتى يجرى تنفيذ الخدمة.