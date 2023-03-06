تفاصيل استمارة حج الجمعيات الأهلية 2023.. اعرف البيانات المطلوبة

تزامنا مع بدء تقديم أعضاء الجمعيات الأهلية، لحج الجمعيات الأهلية 2023 اعتبارًا من غد الثلاثاء، ولمدة 13 يومًا، ينتهي يوم الاثنين الموافق 20 مارس الجاري، تنشر «الوطن» تفاصيل استمارة حج الجمعيات الأهلية والتي حصلت على نسخة منها.

وأوضحت الاستمارة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج، أنّها تشمل ما يلي:

- صورة الحاج وبياناته الشخصية مثل «الاسم الأول، الثاني، الثالث، اللقب».

- الرقم القومي للحاج المكون من 14 رقما يوزع على 14 خانة.

- رقم جواز السفر وجهة إصداره.

- اسم الجمعية، ورقم العضوية.

بيانات المرافق للحاج

- صورة المرافق للحاج في يمين الاستمارة التي توزع مقابل 120 جنيها للفرد الواحد.

- الرقم القومي للمرافق يوزع فى 14 خانة.

- رقم وجهة إصدار جواز السفر.

- تليفون مرافق الحاج.

- صلة القرابة بين المرافق والحاج.

- اسم الإدارة الاجتماعية.

اختيار مستوى رحلة حج الجمعيات 2023

- المستوى الاقتصادي

يشمل فنادق مصنفة بشارع ابراهيم الخليل بمكة المكرمة تبعد عن الحرم بنحو 800 متر.

- الإقامة بالمدينة المنورة بفنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد عن ساحة الحرم المدني بحد أقصى 400 متر.

- خمس نجوم

اختيار فنادق مصنفة 5 نجوم تبعد عن الحرم بحد أقصى 200 متر.

- الإقامة بالمدينة المنورة بفنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد عن ساحة الحرم المدني بحد أقصى 200 متر.

إقرار وتعهد المتقدم لحج الجمعيات الأهلية 2023

- يقوم الحاج ومسؤول الجمعية الأهلية والمرافق إن وجد بالإمضاء واعتماد التعهد التالي:

«نقر نحن الموقعين أدناه بصحة البيانات المدرجة بالإستمارة وأننا لم يسبق لنا أداء مناسك الحج من قبل مع أي جهة منظمة للحج بجمهورية مصر العربية، والخلو من الأمراض المزمنة الفشل الكلوي - التليف والفشل الكبدي - حالات - القلب الحرجة والأمراض السرطانية والأمراض النفسية والإعاقات الذهنية والبصرية وألزهايمر وأي مرض يعوق أداء المناسك».

- كما نقر أننا أطلعنا علي البرامج والقواعد المنظمة للحج خلف الاستمارة وأحقية المؤسسة بتحويل الطلب لمستوى آخر في حالة عدم إكتمال عدد الطلبات اللازم لتنظيم المستوى المطلوب بالمديرية التي اتبع لها.

ونتعهد بتحمل المصروفات الإدارية المترتبة علي رفض طلب الحج لعدم صحة البيانات وفقا لما يقرره مجلس أمناء المؤسسة.

المستندات المطلوبة في حالة الفوز بالقرعة

- جواز سفر المميكن صالح لمدة سنة على الأقل.

- بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن سنة.

- 12 صورة خلفية بيضاء.

- بطاقة صحية.

- فيش جنائي مميكن.

- شهادة طبية بالحالة الصحية تصدر من إحدى الجهات المعتمدة التي تقررها وزارة الصحة المصرية بالخلو من الأمراض المزمنة مثل:

- الفشل الكلوي.

- التليف والفشل الكبدي.

- حالات القلب الحرجة والأمراض السرطانية والأمراض النفسية والإعاقات الذهنية والبصرية وألزهايمر.

- أي مرض يعوق أداء المناسك.