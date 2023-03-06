«الحياة الآن».. مباشر: استمرار العمل بمشروعات «حياة كريمة» في قرى بنى سويف

استعرض برنامج «الحياة الآن»، الذي يُعرض على شاشة «الحياة»، استمرار العمل بإنشاء الوحدة الصحية بقرية منية الجيد التابعة لمركز ببا في محافظة بنى سويف، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تهدف لتطوير الريف المصري.

الانتهاء من تنفيذ 80% من الأعمال في الوحدة

وتبلغ تكلفة إنشاء الوحدة الصحية بقرية منية الجيد حوالي 35 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 80% من الأعمال في الوحدة، إذ تقدم الوحدة الصحية بقرية منية الجيد، الرعاية الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

الوحدة الصحية تخدم 25 ألف نسمة بقرى منية الجيد

وتخدم تلك الوحدة الصحية 25 ألف نسمة بقرى منية الجيد، الفقاعي، كفر جمعة، إذ أن جزيرة الفقاعي يستفيدون من الوحدة الصحية، كما أن هذا المشروع وفر حوالي 1000 فرصة عمل لأهالي قرية منية الجيد والقرى المجاورة.

وتهدف «حياة كريمة» الى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الانسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموي، ولأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة حياة كريمة ليكونوا نبراسًا يحتذى به في مجال العمل التطوعي.