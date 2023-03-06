وزير التنمية المحلية: نستهدف تمويل 7 آلاف مشروع خلال العامين المقبلين

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتنمية القرى المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم خطط الدولة لمحاربة ومواجهة البطالة بين الشباب من الجنسين والمرأة بمختلف محافظات الجمهورية، لتوفير فرص عمل مستدامة ودخل شهرى ثابت بين أبناء القرى في هذا القطاع الحيوى لرفع مستوي معيشة المواطنين .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، لعرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلى بالمحافظات، وذلك بحضور النائب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ و النائب أكمل فاروق و النائب فايز إبراهيم وكيلى اللجنة والنائب أحمد حسين صبور أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

قروض ميسرة للمشروعات

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جرى توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي جرى تمويلها 27 ألف مشروع بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تمويل عدد 7 آلاف مشروع متناهي الصغر بتكلفة قدرها 70 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه جرى توفير قروض ميسرة من برنامج مشــروعك، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي جرى تمويلها 202 ألف مشروع بتكلفة قدرها 26 مليار جنيه حققت حوالى 1,5 مليون فرصة عمل، ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تمويل تنفيذ عدد 75 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه لتوفير 500 ألف فرصة عمل .

300 ألف وصلة صرف منزلية

وعرض اللواء هشام آمنة خلال الجلسة جهود الوزارة فيما يخص مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية لترسيخ العدالة الاجتماعية، إذ جرى تنفيذ عدد 300 ألف وصلة صرف صحى منزلية للأسر الأولى بالرعاية بتكلفة 550 مليون جنيه ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تنفيذ عدد 150 ألف وصلة صرف صحي منزلية للأسر الأولى بالرعاية لربطهم على مشروعات الصرف الصحي القائمة بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه.

تركيب 35 ألف قطعة موفرة بدورالعبادة

كما استعرض وزير التنمية المحلية جهود تركيب قطع المياه الموفرة بالمساجد والكنائس حيث تم تركيب عدد 35 ألف قطعة موفرة بالمساجد الأهلية والكنائس بتكلفة قدرها 10 مليون جنيه ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تركيب 25 ألف قطعة موفرة بالمصالح الحكومية لترشيد إستهلاك المياه بالمنشأت الحكومية .

وفيما يخص تطوير منظومة المواقف والساحات قال اللواء هشام آمنة أنه تم تطوير وتنظيم الخدمة لعدد (103) موقف رسمي، وإحلال وتجديد عدد (26) موقف، وإزالة عدد (15) موقف عشوائى ، وتم إنشاء عدد (21) موقف جديد كما تم تطوير وإحلال وتجديد عدد (2787) ساحة انتظار.

ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تطوير وتنظيم الخدمة لعدد 300 موقفا رسميا بالمدن والأحياء، وطرح المواقف والساحات على المستثمرين من القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بما يحقق عائد مناسب للدولة .

قانون تنظيم انتظار المركبات

وحول جهود تحصيل مستحقات الدولة عن أماكن انتظار المركبات ، أوضح وزير التنمية المحلية أنه صدر القانون رقم (150) لسنة 2020 بشان أماكن إنتظار المركبات بالشوارع والذى يعد من أهم القوانين التى تعالج ظاهرة الإتاوات التى يفرضها الخارجين عن القانون على أصحاب السيارات بالشوارع كما يهدف القانون إلى تنظيم الإنتظار بالشوارع وزيادة موارد الدولة للاستفادة منها في تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية وضعت على عاتقها تحفيز المحافظات فى تنفيذ القانون حيث تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 وإرسالها لجميع المحافظات، وجرى عقد برنامج تدريبي بمركز التنمية المحلية بسقارة بمشاركة أعضاء مجلس النواب لمديري المواقف والساحات وممثلي الشئون القانونية بكافة المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه من المستهدف خلال العاميين القادمين زيادة متحصلات الدولة من خلال طرح ساحات جديدة للإنتظار على المستثمرين بقيمة 500 مليون جنيه .