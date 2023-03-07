وظائف قيادية خالية بوزارة الثقافة.. تعرف على الشروط المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة له، عن حاجة الهيئة المصرية العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة، لشغل العديد من الوظائف القيادية بالهيئة، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطروحة لشغلها كما يلي:

نوع الوظيفة: وظائف قيادية.

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية.

الجهة التابع لها: وزارة الثقافة.

وصف الوظيفة:

مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية والهندسية.

مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات.

مدير عام الإدارة العامة الديكور.

مدير عام الإدارة العامة للمشروعات الثقافية والأنشطة.

المستندات المطلوبة لشغل الوظائف

المستندات المطلوبة:

1- بيان حالة وظيفية معتمدة.

2- مقترح التطوير للوظيفة المتقدم لها.

3- بيان أبرز الإنجازات وأوجه التقدير في هذا المجال.

4 - شهادات الحاسب الألى واللغات (أصل و6 نسخ).

6- 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*67 ويتمّ إعداد نسخة من الملف الأصلي على CD مرفق.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية.

بداية الإعلان: 1 مارس 2023.

نهاية الإعلان: 30 مارس 2023.

العدد المطلوب: 4

بيانات الاتصال: مقر الهيئة.. الإدارة العامة للموارد البشرية.. إدارة العمليات الموارد البشرية.