جامعة سوهاج تستضيف قنصل السودان لبحث التعاون العلمي

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، السفير عبدالقادر عبدالله محمد، وذلك في إطار بحث التعاون العلمي والبحثي بين الجامعة وجامعات السودان، بحضور الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر رفعت، مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين، والدكتور أحمد حميد، مسئول الوافدين بالدراسات العليا بالجامعة، وصابر أبو عقرب، مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.

الترحيب بقنصل السودان

ورحب الدكتور مصطفى عبد الخالق بالقنصل العام السوداني في زيارته الأولى لجامعة سوهاج، مؤكداً على عمق العلاقات والروابط الراسخة والقوية بين الشعبين المصري والسوداني، ومثمناً التعاون العلمي والبحثي بينهما، والتي تشهد أعلى مستويات التطور والاستقرار، إلى جانب العمل على فتح آفاق واسعة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية البحثية المشتركة.

وقال «عبدالخالق»، إن منظومة الطلاب الوافدين بالجامعة تشهد تطورًا ملحوظًا، وذلك من خلال نجاحها في جذب الطلاب الوافدين من دول العالم وزيادة أعدادهم، في ظل امتلاك الجامعة الإمكانات المادية والبشرية لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب من مختلف دول العالم، إلى جانب تصنيف عالمي مشرف على مستوى الجامعات.

لقاء الطلاب السودانيين

وأعرب القنصل السوداني عن سعادته بتواجده في هذا الصرح الأكاديمي المتميز، والذي أثبت ريادته وتقدمه على مدار السنوات الماضية، مقدماً شكره للدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، ومعرباً عن سعادته بلقائه لأول مرة بالطلاب السودانيين الدارسين بالجامعة، مشيداً بدور الجامعة في دعم الدراسين السودانيين وتوفير بيئة ومناخ تعليمي متميز لاحتضانهم واكتشاف مواهبهم، وصقل قدراتهم الإبداعية.

دعم الطلاب الوافدين

وأكد الدكتور حسان النعماني على الدعم المقدم لكافة الطلاب الوافدين، وتقديم كافة سبل الرعاية لهم، مؤكداً على بذل المزيد من الجهود لتذليل كافة التحديات أمام الطلاب الوافدين وزيادة أعدادهم في الجامعة في مختلف الكليات.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس دور الجامعة في تقديم كافة الأنشطة والرعاية للطلاب الوافدين من تسكين وإقامة وإعاشة، وتوفير جو مناسب لهؤلاء الطلاب، موضحاً دور الإدارة العامة للأنشطة الطلابية للوافدين بشأن تعريف الطلاب بتراث مصر وحضارتها وتطوير الحضارة الإنسانية على مر العصور عن طريق تبنيها ورعايتها لطلاب العلم من أبناء الدول الصديقة والشقيقة.

وذكر الدكتور ياسر رفعت، أنه تم فتح باب المناقشة مع الطلاب السودانيين بالجامعة، والذين أثنوا على إدارة الجامعة وما تقدمه من خدمات متميزة لهم، ومدى الإمكانات المادية والبشرية بالجامعة.

خدمات جامعة سوهاج للوافدين

واستعرض الدكتور أحمد محمود، منسق الوافدين بالجامعة، خلال اللقاء، الخدمات والبرامج الدراسية بالجامعة، وأهم التسهيلات التي تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين، كما تم شرح الكليات وأهم الأقسام والبرامج المقدمة للطلاب بالمرحلة الجامعية.

وفى نهاية اللقاء «أهدى عبد الخالق» درع الجامعة للقنصل السوداني تكريما له.