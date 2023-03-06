عالم الزلازل الهولندي يواصل إثارة الجدل: لا أهتم بالانتقادات

يستمر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، في إثارة الجدل بتنبؤاته التي يقول إنها تستند على حقائق علمية، كما يستمر في كتابة جملته الشهيرة بكل تصريح وهي: «أن هناك احتمالية نشاط زلزالي وفق تقديرات، ومناطق أخرى ليست مستبعدة».

عالم الزلازل الهولندي: استخدم برنامجي الخاص في البحث عن الزلزال

وتواصلت «الوطن» مع عالم الزلازل الهولندي، وسؤاله عن تلك الكلمات ولماذا لا يؤكد حدوث الزلزال في تلك المناطق التي يتنبأها؟ ورد قائلاً: «إنني أقول تلك الكلمات ولا أؤكد حدوث الزلزال (لإخلاء مسؤوليتي)، إذ فشل حدوث الزلزال ولم أكن لدي المعلومات الكافية».

وأضاف عالم الزلازل الهولندي: «لا أستخدم علم التنجيم لست منجمًا أو دجالًا، لقد طورت برنامجي الخاص (Solpage) لأنّه لا يوجد برنامج في علم الفلك أو علم التنجيم كان مناسبا للبحث الخاص بي».

عالم الزلازل الهولندي: أحاول إثبات نفسي

وأكد هوجربيتس أنّ علم «Solpage» نوع من أنواع البحث عن الزلزال الخاصة به، مشيرا إلى أن كل ما يريد معرفة ما إذا كانت التوقعات تعمل أم لا.

واختتم العالم الهولندي تصريحاته، لـ«الوطن»، لا أهتم بمن يقدّم تحذيرات، ولكن أهتم بنفسي لأنني الشخص الذي لديه مهمة صعبة لإيصال الرسائل ومحاولة إثبات أن التنبؤات صحيحة.