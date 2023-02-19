تكلفة ومكونات شنطة رمضان 2023 بأحجامها المختلفة.. تبدأ من 69 جنيها

يرغب العديد من المواطنين مع اقتراب شهر رمضان 2023، في معرفة تكلفة شنط رمضان 2023 للحصول عليها بسعر مناسب، لتوفير كل الاحتياجات والمتطلبات المنزلية خلال الشهر الكريم وتخزينها، أو من أجل شرائها وتوزيعها على الأشخاص.

تكلفة ومكونات شنط رمضان 2023

وترصد«الوطن»، خلال السطور القادمة، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة تكلفة ومكونات شنطة رمضان 2023، وفقاً لأشهر مواقع التسوق في مصر.

شنطة رمضان الـ10 قطع

تكلفة ومكونات شنطة رمضان 2023، 10 قطع، يصل سعرها إلى 130 جنيها، وتتكون من الآتي:

- 2 كيس مكرونة.

- 1 كيس لسان عصفور.

- 1 كيس شعرية.

- 1 كيلو رز الملوك.

- 1 سمن نصف كيلو.

- 1 زجاجة زيت.

- 1 كيلو سكر.

- 2 باكو شاي العروسة.

- 1 كيس صلصة.

- 2 كيس ملح.

شنطة رمضان الـ6 قطع

تكلفة ومكونات شنطة رمضان 2023، 6 قطع، يصل سعرها إلى 105 جنيه، وتتكون من الآتي:

- 3 كيس مكرونة 350 جراما.

- 1 كيلو أرز معمر.

- زجاجه زيت 700 جرام.

- برطمان صلصة 280جراما.

- كيس ملح 500 جرام.

- كيلو جرام سكر.

شنطة رمضان الـ12 قطعة

تكلفة ومكونات شنطة رمضان 2023، 12 قطعة، يصل سعرها إلى 239.95 جنيه، وتتكون من الآتي:

- أرز مصري 1 كجم.

- سكر ناعم 900 جم.

- بونو ملح 250 جم.

- الأميره زيت خليط 680 مل.

- قوت القلوب سمن أبيض 650 جم.

- مكرونة 300 جم.

- شاي العروسة.

- صلصلة طماطم 300 جم.

- بلح أسواني فاخر 500 جم.

- فول أسترالي 300 جم.

- فاصوليا 300 جم.

- عدس 300 جم.

شنطة رمضان الـ7 قطع

تكلفة ومكونات شنطة رمضان 2023، 7 قطع، يصل سعرها إلى 69.95 جنيه، وتتكون من الآتي:

- أرز مصري 1 كجم.

- سكر ناعم 900 جم.

- مكرونه 300 جم.

- شاي العروسة 40 جم.

- صلصلة 35 جم.

- ملح 250 جم.

- فول تدميس 300 جم.