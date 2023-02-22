أسعار شنط رمضان في الأسواق 2023.. تبدأ من 70 جنيها

أسابيع قليلة تفصل المسلمين في جميع أنحاء العالم عن شهر رمضان الكريم، ويبدأ معها التحضير لاستقبال الشهر، الذي تكثر فيه أعمال الخير، أبرزها إقبال شريحة كبيرة من المسلمين على شراء شنط رمضان، ويتزامن معها البحث عن أسعار شنط رمضان في الأسواق 2023، سواء داخل المنافذ التابعة للدولة أو داخل السلاسل التجارية الكبيرة التي تقدم عروضا بمناسبة الشهر الفضيل.

أسعار شنط رمضان في الأسواق 2023

وفى ظل تباين واختلاف أسعار شنط رمضان في الأسواق 2023، بين مكان وأخر، تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، متوسط أسعار شنط رمضان ومحتوياتها في المحالات التجارية التجارية المختلفة على النحو التالي:

- يتراوح سعر شنطة رمضان بين 100و110 جنيهات، وتحتوي على كيلو أرز، و2 كيلو سكر، زجاجة زيت وزن كيلو، 2 كيلو مكرونة، كيلو بلح، برطمان صلصة، عبوة شاي وزن 300 جرام.

- يتراوح سعر شنطة رمضان بين 70 و85 جنيا، وتحتوي على كيلو سكر وكيلو رز، 2 كيلو مكرونة، زجاجة زيت 750 جرام، كيلو بلح.

- يتراوح سعر شنطة رمضان بين 120 و130جنيها، وتحتوي على 2 كيلو مكرونة، زجاجة زيت كيلو، كيلو أرز، 2 عبوة شاى وزن 300 جرام للعبوة الواحدة، كيس فول وزن 500 جرام، كيلو بلح، لفة قمر الدين، ملح، صلصة.

أسعار ياميش رمضان في منافذ الدولة

- نصف كيلو من اللوز بـ60 جنيها.

- لفة قمر الدين تبدأ من 20 جنيها وفقا للنوع.

- كيلو البلح يبدأ من 12جنيها وفقا للنوع.

- كيلو الفول السوداني المقشر بسعر 40 جنيهًا.

- كيلو التمر هندي يبدأ من 60 جنيها وفقا للنوع.

- كيلو العرقسوس بـ50 جنيهًا.

- كيلو الكركديه بـ50 جنيهًا.