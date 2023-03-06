وزير خارجية تونس: السفراء الأفارقة تفهموا موقفنا بشأن أزمة المهاجرين

قال وزير خارجية تونس، نبيل عمّار، إن السفراء الأفارقة تفهموا موقفنا بشأن أزمة المهاجرين، وأن اتهامات الاتحاد الأفريقي لتونس بالعنصرية غير مقبولة ومضحكة.

تعليق وزير خارجية تونس

وأضاف وزير خارجية جمهورية تونس مساء اليوم الاثنين بحسب قناة «العربية» الإخبارية، أن هناك من يتداول الاتهامات ضد بلادنا لاستغلال أزمة المهاجرين.

تصريحات هامة للرئيس التونسي

وذكر الرئيس التونسي قيس سعيد أن الهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء مؤامرة من أجل تغيير التركيبة العرقية لتونس مع إلقاء اللوم على المهاجرين غير الشرعيين، لأنهم ينفذون جرائم في البلاد، الأمر الذي دفع الاتحاد الإفريقي لرفض هذا التصريحات وسط إشارة تونسية أن البلاد تحترم المهاجرين لكن ترفض تواجدهم بشكل غير شرعي على أراضيها.