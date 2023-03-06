«البحوث الفلكية»: نواجه حرب شائعات ومؤامرات كبرى بعيدة عن علم الزلازل

قال الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بمعهد البحوث الفلكية، إننا في حرب شائعات ومؤامرات كبرى بعيدة عن العلم بشأن الزلازل، موضحًا أن التنبؤات التي توقع بها العالم الهولندي لا أساس لها من الصحة.

لا توجد أي مؤشرات على حدوث زلزال وفق الخرائط

وأضاف «الحديدي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه لا توجد أي مؤشرات على حدوث زلزال وفق الخرائط، ومن الطبيعي تسجيل في المنطقة 10 زلازل غير محسوسة في اليوم، من 2 لـ2.5 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح أستاذ الزلازل بمعهد البحوث الفلكية، أنه حال زيادة تلك الأرقام نأخذ الإجراءات الاحترازية مع إبلاغ الدفاع المدني وفق خطة مدنية، ولا مؤشرات حتى الآن على تلك التوقعات «نحن لسنا ضد العلم ونراقب بيانات الزلازل لحظة بلحظة، والعالم الهولندي ليس متخصصا ولكنه أخذ العمل عن والده بالخبرة والوراثة».

العالم الهولندي لم يدرس أبدا عن الزلازل

وتابع: «العالم الهولندي لم يدرس أبدا عن الزلازل أو التنبؤات بتلك الأمور، بيعمل تريند، ونطمئن المواطنين أنه حال وجود مؤشرات سيتم الإبلاغ بها والتعامل معها فورا، العالم الهولندي قال في إحدى لقاءاته قال إنه نقل تلك الدراسات عن والده، أما العالم العراقي صالح محمد تحدث هو الآخر عن وقوع زلزال يوم 8 مارس الجاري ولا شيء سيحدث مما قيل، والكواكب والقمر ليس لهما علاقة بالزلازل».