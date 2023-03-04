تطوير خدمات السكك الحديدية في المنيا بـ3.1 مليار جنيه

نفذت الدولة عدداً من المشروعات المهمة في محافظة المنيا في مجال النقل، سواء بتطوير خطوط السكك الحديدية من إشارات ومزلقانات أو تطوير الطرق والكباري وإنشاء طرق جديدة وتوسعة طرق قائمة بالفعل، تيسيراً على المواطنين، وانطلاقاً من اهتمام الدولة بتنمية الصعيد.

تطوير نُظم الإشارات «بني سويف – أسيوط»

وفق تقرير رسمي من مجلس الوزراء، أجرت الدولة مُمثلة في وزارة النقل والمواصلات تطويراً متكاملاً لخدمات السكك الحديدية بتكلفة تجاوزت 3.1 مليار جنيه، فتم تطوير 35 مزلقان بتكلفة 105 مليون جنيه، وتطوير نُظم الإشارات «بني سويف – أسيوط 250 كيلومتر» بتكلفة 3 مليار جنيه، وجار تطوير 10 محطات بتكلفة 61.5 مليون جنيه، فضلاً عن تسيير 90 قطار يومياً لخدمة الصعيد من مختلف الدرجات وأخرهم قطار تالجو الأسباني الفاخر.

إنشاء محور الشيخ فضل / رأس غارب

وفي مجال النقل والمواصلات، تم تطوير الطرق الرئيسية بتكلف 12.5 مليار جنيه بإنشاء ورفع كفاءة 700 كيلومتر، بالإضافة إلى تنفيذ ورفع كفاءة طرق محلية بإجمالي أطوال 624 كيلومتر بإجمالي تكلفة 1.2 مليار جنيه، وإنشاء كوبري الأخصاص أعلى ترعة الإبراهيمية بتكلفة 100 مليون جنيه، وإنشاء محور الشيخ فضل / رأس غارب بطول 90 كيلومتر بتكلفة 317 مليون جنيه.

أيضاً تم إنشاء وصلة ملوي المؤدية إلى الصحراوي الغربي بطول 29 كيلومتر، وتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من المنيا حتى القوصية بطول 60 كيلومتر وبتكلفة 2.15 مليار جنيه لصيح 6 حارات بكل اتجاه وإنشاء عدد 6 أنفاق.

تقليل المسافات البينية بين محاور النيل

كما تم ربط القطاع الغربي بالشرقي لنهر النيل لتسهيل حياة المواطنين وتعزيز مجالات التنمية بتنفيذ 2 محور على النيل بتكلفة 2.3 مليار جنيه من إجمالي 22 محوراً على النيل بمحافظات الصعيد، وتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء 34 محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط منها 22 محور في صعيد مصر.