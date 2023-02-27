مؤلف «مذكرات زوج» لقناة الحياة: المسلسل يناقش مشكلات الزواج بشكل خفيف

قال محمد سليمان، مؤلف مسلسل مذكرات زوج، إن المسلسل جاء بإشراف الأستاذ يسرى الفخراني المشرف على المحتوى الدرامي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، متابعا: «اشتغلنا على مسلسل مذكرات زوج وهو من الأدب الساخر، وتحول لعمل في الثمانينات، وكانت المهمة صعبة بالفعل أني أقدر أحوله لعمل جديد».

تعقيدات الحياة

وأوضح «سليمان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، أن مهمة تحويل كتاب مذكرات زوج كانت صعبة في ظل تعقيدات الحياة وتطور المشكلات واختلافها عن الفترة التي تم تأليف الكتاب خلالها، متابعا: «تحويل الأصول الأدبية في شكل درامي أو سينمائي يعتبر إعادة حكي وسرد للحدوتة من جديد، ونقتضي فيها بالأستاذ محسن زايد الذي كان يعيد سرد روايات نجيب محفوظ بلمساته الخاصة».

شكل خفيف ومناسب للجمهور المصري

وأشار مؤلف مسلسل مذكرات زوج إلى أن شاشة التليفزيون اختلفت عن السنوات الماضية، ويتم العمل على تقديم المحتوى القديم بشكل خفيف ومناسب للجمهور المصري حاليا، مضيفا: «عندي طموح بشغلنا مع الفنان طارق لطفي وإدوارد وخالد الصاوي، أننا نقدم المحتوى بشكل مختلف عن السنوات الماضية، ولكن عندنا أمل كبير في تقديم الاختلاف».